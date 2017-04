Roma, UFFICIALE: Sanabria torna, ma per un consulto medico

26/04/2017 08:30

ROMA SANABRIA / Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, il Betis ha annunciato il ritorno a Roma di Antonio Sanabria per un consulto medico. Questa la nota del club spagnolo: "Lo staff medico del Real Betis e Tonny Sanabria hanno concordato che l’attaccante paraguaiano domani andrà a Roma per verificare con lo staff medico dell’As Roma il protocollo di cura raccomandato dal Betis, per risolvere i suoi problemi di pubalgia, originati dalla entesite che soffre nell'adduttore destro. Il giocatore non ha potuto partecipare all’ultima partita a causa di una lesione che, secondo lo staff medico, è stata provocata dalla pubalgia di cui ha sofferto in questa stagione. Sanabria ha seguito inizialmente un trattamento conservativo, ma ora si stanno studiando metodi alternativi e per questo verrà visitato anche dallo staff medico dell’AS Roma".

S.D.