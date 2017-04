Calciomercato Milan, assalto a Darmian

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

CALCIOMERCATO MILAN DARMIAN / Grandi manovre sulle fasce in casa calciomercato Milan: con il rinnovo di Mattia De Sciglio sempre più complicato e la Juventus ed il Napoli in agguato, il club rossonero valuta le alternative che offre il calciomercato nel ruolo di terzino. Come si legge sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', il nome 'caldo' è quello di Matteo Darmian del Manchester United, da tempo corteggiato anche da Piero Ausilio per l'Inter e per il quale anche la Juve aveva effettuato diversi sondaggi la scorsa estate.

Cresciuto nelle giovanili rossonere, Darmian sarebbe un acquisto utile per il Milan anche in ottica lista FIGC, come calciatore formato nel vivaio (devono essere minimo 4 in rosa). Il giocatore è apprezzato sia da Montella che da Mirabelli, ma al momento non sono ancora state presentate offerte ufficiali ai 'Red Devils'.