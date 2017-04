Udinese, per la mediana spunta una vecchia conoscenza della Serie A

25/04/2017 23:54

UDINESE BEHRAMI WATFORD / Valon Behrami potrebbe tornare nuovamente in Serie A. Come fa sapere 'Sky Sport', infatti, il centrocampista svizzero sta valutando l'ipotesi di lasciare il Watford a fine stagione per far ritorno nel Belpaese.

L'ex Fiorentina e Napoli, però, potrebbe non cambiare dirigenza: su di lui, infatti, c'è l'Udinese di Pozzo che detiene la proprietà anche degli 'Hornets', club col quale il giocatore è legato fino al 2018.

D.G.