Calciomercato Milan, Fabregas si allontana

25/04/2017 23:46

MILAN CHELSEA FABREGAS - Prima la tirata d'orecchie di Conte per le parole su Hazard, poi una maglia da titolare nel match di stasera con il Southampton. Polemiche e possibili frizioni subito sedate tra il manager del Chelsea e il centrocampista spagnolo, protagonista di un'ottima prova nella vittoria per 4-2 contro i 'Saints' e autore dell'ennesimo assist per Diego Costa. Per l'ex Arsenal e Barcellona si tratta dell'8° passaggio decisivo in stagione, il 103° in Premier League. I rumors di calciomercato e un possibile futuro al Milan si fanno sempre più insistenti, anche se Antonio Conte difficilmente si priverà a cuor di leggero di un Fabregas ancora in grado di fare la differenza.



G.M.