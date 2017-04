Inter, 'caso' Mauro: arriva la replica di Sky

25/04/2017 23:39

INTER MAURO DIALISI FERRI SKY SPORT / "Meglio la dialisi che guardarsi l'Inter", con queste parole Massimo Mauro ha scatenato la bufera al termine di Fiorentina-Inter. Frase, questa dell'opinionista di 'Sky Sport', che ha fatto mondare l'ira sui social network, con moltissimi utenti che chiedevano la 'testa' dell'ex calciatore.

Un'ondata di indignazione che ha spinto Federico Ferri, direttore di 'Sky Sport', a prendere posizione, chiedendo scusa pubblicamente: "Credo che nessuno possa entrare nel rapporto personale tra Massimo Mauro e l'amico, in dialisi, che da tifoso interista gli ha inviato il messaggio letto in diretta nel corso del programma Sky Calcio Club. Nessuno, a mio parere, può nemmeno mettere in dubbio l'impegno e la sensibilità di Massimo nei confronti dei malati.

Ma se anche soltanto una persona si fosse sentita toccata o offesa per quanto è stato detto l'altra sera, mi sento in dovere di scusarmi, in quanto direttore responsabile di Sky Sport, e di ribadire, come già fatto da Fabio Caressa in studio, che si tratta soltanto di pallone. E che le cose importanti sono altre, lo sappiamo", ha scritto attraverso il proprio profilo di 'Twitter'.

D.G.