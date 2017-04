Chelsea, Conte chiarisce: "Orgoglioso dei successi con la Juve"

25/04/2017 23:18

CHELSEA JUVENTUS CONTE - Hanno fatto clamore le recenti dichiarazioni di Antonio Conte che ha paragonato l'esperienza in Premier League ai successi ottenuti sulla panchina della Juventus. L'attuale manager del Chelsea ha voluto fare chiarezza dopo la vittoria di stasera contro il Southampton: "Adesso sono in questo campionato, è la mia prima stagione, riuscire a giocarmi e sperare di vincere dei trofei è sicuramente qualcosa di straordinario - ha dichiarato Conte a 'Sky Sport' - Sono alla prima esperienza all'estero, una nuova lingua, nuove abitudini, in un campionato difficile con squadre forti e allenatori di grande spessore. Un impegno notevole e una sfida molto difficile per me. Però il mio passato non si cancella, sono orgoglioso di quanto fatto e delle vittorie straordinarie ottenute con la Juventus. Venivamo da due settimi posti, abbiamo vinto subito e costruito nel tempo qualcosa di molto importante. E la Juve oggi sta dove deve stare".



G.M.