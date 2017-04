Serie B, il Perugia stoppa il Verona. Doppio Lasagna: il Carpi vola

25/04/2017 23:12

SERIE B POSTICIPI 38A GIORNATA / Esulta doppiamente la Spal: dopo la vittoria odierna contro il Cittadella, la squadra emiliana festeggia anche per il pari tra Perugia e Verona. Al 'Curi' succede tutto nella ripresa, nell'arco di un minuti: al 54esimo Luppi porta avanti gli scaligeri, ma è Dezi a ristabilire l'equilibrio che rimarrà immutato fino al triplice fischio.

Fa festa anche il Carpi che grazie ad uno scatenato Lasagna (doppietta con la quale raggiunge quota 13 in campionato) batte il Trapani e vola al sesto posto in classifica, in piena zona playoff.

Carpi-Trapani 2-1: 23' Lasagna (C), 41' Lasagna (C), 48' Coronado (T)

Perugia-Verona 1-1: 54' Luppi (H), 55' Dezi (P)

CLASSIFICA: Spal 73, Verona 66, Frosinone 65, Cittadella 57, Perugia 57, Benevento 55, Spezia 54, Carpi 54, Entella 51, Salernitana 51, Bari 51, Novara 50 Pro Vercelli 47, Cesena 46, Avellino 45, Ascoli 44, Brescia 42, Trapani 41, Vicenza 41, Ternana 39, Latina 34, Pisa 33.

D.G.