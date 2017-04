Calciomercato Roma, Garcia non demorde: Strootman primo obiettivo per l'estate

25/04/2017 22:57

CALCIOMERCATO ROMA STROOTMAN GARCIA MARSIGLIA / Che sia uno dei suoi pupilli non è di certo un mistero. "Se ci fosse la possibilità di portarlo a Marsiglia lo andrei a prendere direttamente io con la macchina", aveva dichiarato qualche mese fa Rudi Garcia parlando dell'interesse dell'OM per Kevin Strootman. Una voce che quest'oggi 'France Football' ha rilanciato: secondo la nota testata transalpina, il tecnico dei marsigliesi ha posto il centrocampista in cima alla lista dei desideri ed avrebbe convinto la dirigenza ad investire pesantemente in estate (oltre a lui, si parla anche di Giroud). La parte più difficile sarà convincere il giocatore a lasciare la Capitale: Strootman, infatti, ha come priorità quella di rinnovare il proprio contratto (in scadenza nel 2018) con la Roma.

D.G.