Manchester City, Xavi svela i piani di Guardiola: "Vuole giocatori inglesi, Alli è il migliore"

25/04/2017 22:43

MANCHESTER CITY ALLI GUARDIOLA XAVI / Xavi consiglia il suo ex maestro Guardiola. Intervistato da 'The Sun', l'ex playmaker del Barcellona ha spiegato: "Ho parlato con Pep e so che per lui è importante acquistare giocatori inglesi. Sono sicuro che in estate cercherà giocatori in giro per l'Europa ma mi aspetto che cerchi in particolar modo in Premier League".

Nelle scorse settimane, infatti, si è parlato di un Manchester City in forte pressing per Dele Alli, gioiellino del Tottenham: "Al momento il miglior giocatore inglese, nonché uno dei migliori d'Europa, è proprio Alli. è un giocatore speciale e tecnicamente è proprio il tipo di calciatore che si addice allo stile di gioco di Pep. Il Tottenham non vorrà privarsene ma il City ha grandi risorse…", ha concluso Xavi.

D.G.