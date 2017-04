Premier League, festa Chelsea: poker e allungo per Conte

25/04/2017 22:36

CHELSEA SOUTHAMPTON - Un altro passo verso il trionfo in Premier League. Antonio Conte è sempre più vicino a succedere al connazionale Ranieri nell'albo d'oro del massimo torneo inglese dopo il 4-2 rifilato questa sera dal Chelsea a 'Stamford Bridge' al Southampton di Gabbiadini. Mattatore dell'incontro il solito Diego Costa, autore di una doppietta e a quota 19 gol in campionato. Di Hazard e Cahill le altre reti dei 'Blues'. La squadra di Conte, con una partita in più, allunga momentaneamente a +7 sul Tottenham.



Chelsea-Southampton 4-2

5' Hazard; 24' Romeu (S); 46' Cahill; 54', 89' Diego Costa; 93' Bertrand (S)



CLASSIFICA: Chelsea 78; Tottenham 71; Liverpool 66; Manchester City 64; Manchester United 63; Everton 58; Arsenal 57; West Bromwich 44, Southampton e Watford 40; Stoke 39; Crystal Palace, Bournemouth e West Ham 38; Leicester 37; Burnely 36; Hull 33; Swansea 31; Middlesbrough 24; Sunderland 21.

G.M.