Manchester United, Ibrahimovic futuro in MLS. Intanto lui chiama il Milan!

25/04/2017 22:27

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC MLS MILAN / Il terribile infortunio riportato contro l'Anderlecht potrebbe aver fatto chiudere l'esperienza di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United. Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e un ritorno in campo stimato tra i 9 e i 12 mesi, il campione svedese avrebbe deciso di dire addio all'Inghilterra. Ad assicurarlo è il 'Daily Mirror' che afferma come la punta abbia deciso di accettare la corte della MLS, un campionato nel quale troverà una maggior pazienza in merito alla lunga convalescenza che lo aspetta dopo la lesione ai legamenti del ginocchio.

Un gravissimo infortunio che ha spinto Ibrahimovic a contattare un suo vecchio club: secondo 'The Telegraph', infatti, il giocatore si sarebbe rivolto al Milan per ricevere dei consigli in merito all'operazione che dovrà subire. Un intervento che verrà svolto negli USA dal Dottor Freddie H, specialista che sarebbe stato indicato allo scandinavo proprio dal club rossonero. Con oltre 6000 giocatori della NFL curati, il chirurgo è noto per la tecnica della 'doppia fasciatura', che permette al ginocchio danneggiato di avere più resistenza.

D.G.