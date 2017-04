25/04/2017 21:50

BAYERN MONACO ALABA - E' incerta la presenza di Alaba per la semifinale di Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Carlo Ancelotti ha ammesso in conferenza stampa di non voler rischiare il laterale austriaco, che non ha ancora recuperato al meglio da un infortunio. Boateng, Martinez e Hummels, in compenso, saranno della pertita.



G.M.