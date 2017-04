Calciomercato Juventus, Bernardo Silva: "Sogno Liga o Premier". E lo United piazza l'allungo...

25/04/2017 21:42

CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDO SILVA / Juventus, Inter e Bayern Monaco dovranno cercare altrove. Come svela 'France Football', infatti, il Manchester United è balzato nettamente in pole per l'acquisto di Bernardo Silva: l'autorevole testata transalpina parla di un accordo - sulla base di 50 milioni di euro - molto vicino col Monaco per il centrocampista portoghese, la cui scelta sarebbe ricaduta sui 'Red Devils' anche per la presenza del connazionale José Mourinho in panchina.

Un possibile trasferimento Oltremanica che, tra le altre cose, incontra i desideri del giocatore: "Sono felice al Monaco. E' stata la mia esperienza in una squadra di primo livello e sarò sempre grato al club. Questa è la mia terza stagione in Ligue 1, ma ovviamente tutti i calciatori aspirano a giocare nei migliori campionati. Liga e Premier League sono i migliori ed è chiaro che spero di giocare lì un giorno”, ha ammesso il centrocampista alla 'CNN'.

D.G.