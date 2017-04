25/04/2017 21:21

GENOA CATALDI - Genoa di nuovo al lavoro dopo la netta sconfitta contro la capolista Juventus. Danilo Cataldi si è allenato a parte nella seduta odierna per dei fastidi muscolari, ma le sue condizioni non preoccupano: l'ex Lazio, infatti, dovrebbe tornare ad allenarsi insieme al resto del gruppo già nella seduta di mercoledì per preparare la fondamentale sfida del 'Ferraris' contro il Chievo.



G.M.