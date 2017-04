Bayern Monaco, Ancelotti: "Ribery fuori perché gioca male. Lahm..."

25/04/2017 21:13

BAYERN MONACO ANCELOTTI RIBERY / Non è un periodo propriamente idilliaco tra Carlo Ancelotti e Franck Ribery: il tecnico del Bayern Monaco ha sempre sostituito il francese nelle ultime due gare contro Real Madrid e Mainz. Decisioni che quest'ultimo non sempre ha accettato con serenità, ma l'allenatore nostrano ha spiegato il perché di tale provvedimenti: "L'ho tolto contro il Mainz dal campo perché non aveva giocato bene. E' comunque pronto e può giocare domani", ha spiegato nella conferenza alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund, valida per la semifinale di Coppa di Germania. Poi ha parlato anche del futuro di Phillip Lahm: "Proverò a convincerlo a non ritirarsi".

D.G.