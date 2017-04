26/04/2017 03:21

VALENCIA NANI FUTURO / Potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda l'avventura al Valencia di Nani. Il portoghese, arrivato la scorsa estate, non ha convinto in pieno la società spagnola e non è escluso - si legge su 'Plaza Deportiva' - che lascia già a fine stagione. L'obiettivo dei 'Pipistrelli' sarebbe quello di recuperare, comunque, gli 8,5 milioni di euro investiti per acquistarlo.

M.S.