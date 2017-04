Calciomercato Napoli, l'agente di Insigne rivela: "Montella lo voleva al Milan"

25/04/2017 21:02

CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE INSIGNE MILAN / Alla fine è arrivato il rinnovo tanto atteso. Lorenzo Insigne si è legato al 'suo' Napoli fino al 2022: "E' qualcosa di importante per il club e soprattutto per Lorenzo", ha spiegato Fabio Andreotti a 'Premium Sport'. "Ha sempre detto che continuare con la sua squadra del cuore era il suo sogno - ha proseguito uno degli agenti del suo entourage - E' stata proprio una scelta di cuore: c'erano opportunità economiche più vantaggiose all'estero e anche in Italia: diverse squadre lo seguivano".

Una di queste era il Milan: "Sì, prima del closing abbiamo avuto un incontro con Mirabelli (attuale ds rossonero, ndr) perché Insigne era un giocatore che a Montella interessava tanto. Come studio (Doa Managment, ndr) abbiamo dovuto sondare il mercato e di questo Giuntoli era stato informato".

D.G.