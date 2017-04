Inter-Napoli, Simoni: "Trasferta difficile per gli azzurri"

26/04/2017 02:37

NAPOLI INTER SIMONI / Gigi Simoni, ex allenatore di Napoli e Inter, ha parlato della prossima gara di campionato tra le due compagini: "La trasferta di Milano non è facile. Al momento ci sono due squadre che hanno percorso inverso con l’Inter che viene da un campionato molto negativo mentre il Napoli sta facendo un’annata felicissima, che, anzi, con un po’ di continuità poteva dare risultati addirittura migliori - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Gli azzurri hanno valori assoluti, in particolare l’allenatore e spero che l’anno prossimo ci potrà essere una lotta più ardua dello scudetto. Sarri ha l’atteggiamento giusto, sta guidando bene la squadra con un atteggiamento quasi severo, ma purtroppo devo dire che la Juventus è fenomenale, non perde mai, e toglie speranza alle avversarie".

M.D.A.