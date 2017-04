Chelsea, Conte: "Vincere la Premier sarebbe meglio dei tre scudetti con la Juve!"

25/04/2017 20:34

CHELSEA CONTE SERIE A PREMIER / "Premier League meglio dei tre scudetti con la Juventus? Sì, sarebbe il più grande trionfo per me, per il club e per i giocatori". Antonio Conte non si nasconde: intervistato da 'Sky Sports' il manager del Chelsea ha parlato della possibilità di aggiudicarsi il titolo in Inghilterra al primo colpo. "Vincere il campionato inglese - ha proseguito l'allenatore italiano - sarebbe un gran successo di questi tempi. Per rendere la stagione da buona a fantastica non ci resta che fare una cosa: vincere. Questa stagione è molto importante per capire che non sempre vince chi spende di più. Vogliamo costruire, anche lentamente, per diventare una vera potenza".

D.G.