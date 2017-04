Calciomercato Roma, agente Mario Rui: "Potrebbe non fare più a caso dei giallorossi"

25/04/2017 20:29

CALCIOMERCATO ROMA MARIO RUI / Futuro tutto da scrivere per Mario Rui. Il terzino sinistro, arrivato in estate dall'Empoli, non ha inciso come ci si aspettava anche a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte della stagione. L'esplosione, poi, Emerson ha fatto sì che il calciatore venisse impiegato con il contagocce. Il calciomercato Roma potrebbe così vedere l'addio di Mario Rui dopo una sola stagione, alquanto travagliata. L'agente dell'ex Empoli, Mario Giuffredi, parlando del futuro del suo assistito si è così espresso: "Quando c'è un cambio di allenatore bisogna capire quali sono le preferenze di dirigenza e tecnico, per cui Mario Rui potrebbe non fare più al caso della Roma oppure potrebbe ancora interessare - ammette Giuffredi ai microfoni di 'Radio CRC' - E' prematuro parlare di ogni cosa perché bisogna aspettare che i tempi maturino"

Calciomercato Roma, da Bruno Peres a Juan Jesus: quanti difensori in bilico

La difesa della Roma rischia di essere rivoluzionata ancora una volta con il calciomercato estivo. Al momento gli unici certi della riconferma sono Fazio e Florenzi ed Emerson. Gli altri, per un motivo o per un altro, potrebbero cambiare aria. Manolas è da tempo nel mirino dell'Inter e potrebbe essere il sacrificato di fronte ad un'offerta importante. Se dovesse lasciare il greco quasi certamente rimarrebbe Rudiger, sul quale i giallorossi puntano tanto, anche se le richieste, provenienti soprattutto dall'Inghilterra, non mancano.

A rischio anche i brasiliani Juan Jesus e Bruno Peres e l'olandese Vermaelen. I tre giocatori non hanno convinto molto e come Mario Rui potrebbero dire addio al termine della stagione.

M.S.