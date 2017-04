25/04/2017 20:08

SERIE B CESENA BENEVENTO 4-1 / Nel match delle ore 18 in Serie B, roboante affermazione del Cesena, che con un grande secondo tempo spazza via il Benevento imponendosi per 4-1. Reti tutte nella ripresa: apre al 49' Crimi, segnano quindi Ligi al 54', Laribi al 57' e Ciano al 67'. Inutile la rete all'89' di Chibsah. Benevento che resta sesto a quota 55, Cesena che scatta a quota 46, con cinque lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

N.L.C.