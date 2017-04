Calciomercato Napoli, Szczesny sempre più vicino

25/04/2017 19:30

CALCIOMERCATO NAPOLI SZCZESNY ROMA ARSENAL / Il Napoli è ancora in lotta per l'obiettivo stagionale, vale a dire il secondo posto in campionato che vale l'accesso diretto alla Champions League senza passare dal pericoloso turno preliminare di fine agosto. Ciononostante, la società azzurra è già molto attiva in ottica calciomercato. La squadra di Sarri ha dimostrato sul campo il proprio valore e la bontà del progetto tecnico dell'allenatore toscano. E' opinione comune che, trattenendo tutti i migliori e con alcuni innesti mirati, i partenopei l'anno prossimo possano puntare seriamente ad infastidire la Juventus nella lotta al titolo.

Calciomercato Napoli, Giuntoli in forcing su Szczesny

Il calciomercato Napoli sembra già muoversi in controtendenza rispetto al passato. Si prepara, evidentemente, una campagna acquisti con strategie non condizionate dal piazzamento finale in campionato. L'esperienza di tre anni fa, quando il mercato rimase "sospeso" a causa del preliminare (poi perso) in Champions, insegna. Dunque, De Laurentiis fa sul serio da subito. Il primo obiettivo ormai dichiarato del Napoli è Szczesny. Il portiere polacco della Roma, secondo 'Radio Kiss Kiss', è oggetto del forcing del ds azzurro Giuntoli. Serve un'alternativa di livello a Reina, che possa sostituirlo quando opportuno, anche in prospettiva, visto che il portiere spagnolo va per le 35 primavere e presto o tardi andrà rimpiazzato con un pari livello. Lo stesso giocatore sarebbe favorevole al trasferimento e ne avrebbe già parlato con i compagni di nazionale Zielinski e Milik. Intanto, l'entourage dell'estremo difensore e l'Arsenal, proprietario del suo cartellino, si incontreranno il 5 maggio per definire le strategie future. L'addio alla Roma, comunque, sembra scontato. Il Napoli è pronto a inserirsi e a siglare subito il primo colpo del suo mercato.

N.L.C.