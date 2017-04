25/04/2017 19:12

BOLOGNA INFORTUNIO DI FRANCESCO / Finale di stagione non fortunato per il Bologna e per Donadoni. Dopo gli infortuni che terranno fuori fino al termine del campionato Mirante e Nagy, arriva anche lo stop per Federico Di Francesco. Come si apprende dal sito ufficiale della società rossoblu', l'infortunio riportato al ginocchio sinistro nella gara contro l'Atalanta comporterà per il giovane attaccante uno stop tra le due e le tre settimane.

N.L.C.