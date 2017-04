Serie A, calendario 2017/18: ecco i nuovi orari

25/04/2017 18:52

SERIE A CALENDARIO 2017-18 INFRONT / Sono ormai lontani i tempi delle partite tutte in contemporanea la domenica alle 15. Ma lo "spezzatino" così come lo conosciamo potrebbe essere ulteriormente frazionato. E' quanto ha fatto intendere Luigi De Siervo, amministratore delegato di Infront (advisor dei diritti tv per la Lega Serie A), che in un'intervista concessa a Walter Veltroni e apparsa stamani sul 'Corriere dello Sport' ha spiegato il piano che verrà presentato per la prossima stagione: "In luglio, presenteremo un quadro completo alla Lega. Non replicheremo il modello spagnolo di 10 partite in dieci orari diversi, ma intendiamo migliorare e rendere televisivamente più appetibile il prodotto". Il nuovo schema prevedrebbe un anticipo al venerdì sera, uno il sabato alle 12.30, i due classici del sabato alle 18 e alle 20.45, quello domenicale delle 12.30, tre gare la domenica alle 15, una la domenica alle 18, il classico match serale delle 20.45 più un altro da replicare al lunedì. Il tutto per incrementare gli introiti: "Attualmente - ha affermato De Siervo - il calcio italiano guadagna dalle tv circa un miliardo e 200 milioni di euro. Intendiamo incamerare almeno 200 milioni in più". Basterà?

N.L.C.