Calciomercato Juventus, Douglas Costa indiziato numero uno per la fascia mancina

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

25/04/2017 19:01

CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA BAYERN MONACO / La Juventus, in lotta per tutte le competizioni stagionali e con il sogno triplete ancora ben saldo nella testa di società e tifosi, guarda anche al prossimo calciomercato per migliorare una rosa già di per se super competitiva. Marotta e Paratici andranno alla ricerca di giocatori funzionali al nuovo 4-2-3-1 messo in campo da Massimiliano Allegri. Il ruolo dove si focalizzeranno le attenzioni degli uomini di mercato bianconeri sarà sicuramente quello dell'esterno d'attacco sulla fascia mancino, al momento occupato con grandi risultati da Mario Mandzukic che però ambisce a tornare al centro delle aree di rigore avversarie.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa nel mirino

L'attaccante croato si è adattato perfettamente nel ruolo di esterno, 8 reti e 8 assist in stagione, ma la Vecchia Signora cerca profili più esplosivi nel dribbling e più abili a smistare palloni per la prima punta.

Il primo nome sulla lista del calciomercato Juventus è quello di Douglas Costa, 26enne in forza al Bayern Monaco. Il mancino brasiliano con l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dei bavaresi ha perso la titolarità che aveva conquistato nel primo anno in Germania e sta pensando di emigrare in altri lidi per esprimere nuovamente tutta la sua classe. Il verdeoro sarebbe il profilo perfetto per i bianconeri e in più si troverebbe alla perfezione con il compagno di fascia Alex Sandro, già abituati a giocare insieme in Nazionale. Costa, per il quale la Juventus dovrà guardarsi dalla concorrenza della Premier League, ha un contratto in scadenza nel 2020 e la sua valutazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Due attributi, valutazione e scadenza contrattuale, che potrebbero rendere complicata la trattativa per i bianconeri, ma la volontà del giocare dell'esterno potrebbe risultare fondamentale per il trasferimento a Torino.