Chelsea, Hazard: "Rinnovo? Nessun segnale ma sono tranquillo"

25/04/2017 17:48

CHELSEA HAZARD RINNOVO / Il futuro di Eden Hazard è uno degli argomenti più caldi del momento in casa Chelsea. Il talento belga è corteggiato da diversi top club, Real Madrid in testa, ma ha sempre dichiarato di voler restare a Stamford Bridge. Il giocatore si è nuovamente espresso sul rinnovo del contratto a 'Sky Sports Uk': "Al momento non c'è nessun segnale - ha detto - ma va bene così. Per ora sono concentrato solo sul finale di stagione. Ho ancora altri due anni di contratto, c'è tutto il tempo per parlare con calma con la società".

N.L.C.