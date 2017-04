Roma, caso Dzeko: solo una multa per il bosniaco

25/04/2017 17:10

ROMA CASO DZEKO MULTA / Soltanto una multa per Edin Dzeko. La reazione da parte dell'attaccante bosniaco al momento della sostituzione a Pescara, con ripetuti improperi a Spalletti, sarà punita dalla Roma, ma senza la linea dura: secondo la 'Gazzetta dello Sport', la società capitolina infliggerà al giocatore una sanzione pecuniaria, invitandolo a chiarirsi con l'allenatore. Niente di più, però. Non si arriverà a un'esclusione. Del resto le prossime partite con Lazio, Milan e Juventus saranno decisive per il finale di stagione ed è bene che tutti siano a disposizione per il rush finale.

N.L.C.