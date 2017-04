Calciomercato Napoli, ag. Rodriguez: "Azzurri sarebbero un passo avanti"

25/04/2017 16:28

CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGUEZ / Ricardo Rodriguez è una pista seguita da tempo dal Napoli. Il terzino sinistro del Wolfsburg sarebbe un'alternativa importante in casa azzurra, specialmente in caso di partenza di Ghoulam, ormai prossimo all'addio. L'agente dello svizzero, a 'Radio Crc', ha parlato dei possibili sviluppi della trattativa: "In questo momento è concentrato solo sul finale di campionato. Piace molto al Napoli, non posso dirvi se ci siano stati contatti ma è certo che se approdasse in azzurro per lui sarebbe un passo avanti". Un'apertura che farà piacere ai tifosi partenopei.

N.L.C.