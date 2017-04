Calciomercato Juventus, da Spinazzola a De Sciglio: il futuro della retroguardia bianconera

Oscar Maresca

25/04/2017 17:00

CALCIOMERCATO JUVE SPINAZZOLA DE SCIGLIO/ La retroguardia della Juventus è tra le più efficienti d'Europa. Venti reti subite in 33 partite giocate in campionato. Soltanto 2 invece in Champions. Numeri incredibili per i bianconeri di Allegri, che puntano quest'anno al tanto atteso e sperato triplete. Nonostante le ottime statistiche però, l'età media della retroguardia bianconera è abbastanza alta (30 anni). Un dato che in previsione futura non fa di certo sperare per il meglio. Nella prossima sessione di calciomercato dunque la Juventus potrebbe pensare di svecchiare il reparto arretrato, acquistando giocatori giovani da far crescere in bianconero.

Calciomercato Juventus, due terzini nel mirino per Marotta

Il calciomercato Juventus è in fermento. La dirigenza bianconera per migliorare ancor di più il reparto difensivo potrebbe decidere di virare su due giovani profili in forze nel campionato italiano. Uno potrebbe essere Leonardo Spinazzola, di proprietà della Juve, ma in prestito all'Atalanta fino al 2018. Se il giocatore continuerà a rendersi protagonista di ottime prestazioni, i bianconeri potrebbero decidere di anticipare il suo ritorno a Torino.

L'altro risponderebbe al nome di Mattia De Sciglio. Finito nel mirino della Juve già la scorsa estate. Complice l'attuale brutto momento che sta vivendo al Milan, per il giocatore potrebbe profilarsi un futuro in bianconero. Il rinnovo col nuovo Milan post Berlusconi tarda ad arrivare e il suo rapporto ormai definitvamente incrinato coi tifosi potrebbero spingerlo all'addio. Il nuovo ds Mirabelli ha avuto un incontro con il ragazzo, che non pare aver dato esiti positivi. L'ipotesi Juventus si fa dunque sempre più concreta. Ad Allegri non dispiacerebbe averlo in rosa, vedremo se anche il giocatore sarà dello stesso parere.