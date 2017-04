SONDAGGIO CM.IT - Serie A, Roma favorita per la corsa Champions

25/04/2017 15:29

SONDAGGIO CM.IT ROMA NAPOLI CHAMPIONS LEAGUE / La Roma ha vinto nettamente contro il Pescara, portandosi a più 4 sul Napoli di Sarri, fermato sul pari a Sassuolo. Un ottimo vantaggio per i giallorossi, che dovranno però ora fronteggiare un calendario non semplice. Per questo abbiamo chiesto ai followers del profilo ufficiale Twitter di Calciomercato.it quale sia, secondo loro, la squadra favorita per il secondo posto. Nessun dubbio, i preliminari saranno disputati dal Napoli, con la Roma che resterà alle spalle della Juventus.

L.I.