Calciomercato Napoli, Bonato: "Nessun contatto per Widmer"

25/04/2017 15:10

CALCIOMERCATO NAPOLI UDINESE BONATO / Nereo Bonato, direttore sportivo dell’Udinese, ha fatto il punto sul mercato dei bianconeri e su alcuni 'pezzi pregiati' della rosa di Delneri: "E’ vero che siamo al primo anno di programmazione e un sacrificio lo faremo, ma non più di tanti perchè vogliamo dare continuità al ciclo - le sue parole a 'Radio Crc' - Se arriverà l’offerta irrinunciabile la asseconderemo, altrimenti daremo continuità al gruppo. Widmer è un giocatore consolidato nel panorama nazionale e quest’anno ha aumentato il suo bagaglio in fase difensiva giocando anche in una difesa a 4 per cui è pronto per un salto di qualità. Non ci sono stati contatti col Napoli, si sa che i rapporti tra le società sono ottimali per cui se il Napoli avrà necessità in quel ruolo, ci sarà disponibilità a capire che situazione può nascere, ma al momento non c’è nulla. Jankto e Samir sono due piacevolissime sorprese di questa stagione, sono in crescita e hanno qualità e sono adatti per i top club, ma da parte nostra c’è volontà di dare continuità al ciclo ed è ovvio che privarsi di una pedina importante sarebbe dura, ma se arrivasse l’offerta irrinunciabile si valuterà".

M.D.A.