Roma, Fazio esalta Monchi: "Ci aiuterà a diventare ancora più grandi. Mi ha scoperto..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

25/04/2017 15:02

ROMA FAZIO MONCHI / La Roma si prepara alla prosima stagione, dal secondo posto Champions, da assicurare in questo finale di stagione, al calciomercato. Le ultime news Roma sottolineano come Pallotta stia programmando la stagione 2017-18, data l'ufficialità di Monchi, già al lavoro per la società capitolina.

In merito all'arrivo del nuovo direttore sportivo si è espresso Federico Fazio, colonna della difesa di Spalletti, intervistato dal sito ufficiale del club: "Avevo 19 anni quando ho conosciuto per la prima volta Monchi. Era uno degli ultimi giorni di mercato del 2007 ed ero appena atterrato a Siviglia. Sarebbe stata la svolta della mia carriera".

MONCHI - "Venne a prendermi in aeroporto. Fino ad allora avevo solo giocato nella serie B argentina e in Nazionale Under 20. Mi spiegò il perché di tanta tensione in città, dato che ci sarebbe stato il derby di Coppa contro il Betis il giorno seguente. Appena arrivato in sede, firmai. Mi disse d'avermi scoperto grazie a un collaboratore che mi aveva visto giocare in Under 20".

Roma, il futuro passa da Monchi: garantisce Fazio

I tifosi della Roma si aspettano molto dal nuovo direttore sportivo, data la sua rete di osservatori e la grande esperienza. Già dal prossimo anno ci si aspetta l'arrivo di giovani talenti sorprendenti, in aggiunta a calciatori affermati: "Al centro sportivo Monchi era molto presente. Veniva al campo ogni giorno, così da guardare il lavoro della squadra. Ha un ottimo dialogo con i calciatori, con discorsi individuali, preferiti alle parole nello spogliatoio. Dopo il mio addio restammo in contatto. Venne in Inghilterra poi per trattare il mio ritorno in Andalusia dal Tottenham".

LIGA-SERIE A - "Non è facile far crescere un club come il Siviglia. Il suo lavoro è stato straordinario. Darà di certo il suo contributo per rendere questa Roma ancora più grande. Il modo di vivere il calcio in Italia è molto simile alla Spagna. Anche lì c'è tanta pressione da parte del tifo, che vuole vincere. Spero possa aiutarci a conquistare qualche trofeo".