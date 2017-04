Inter, Jovetic assist man e Caprari retrocede: il punto sui prestiti

Raffaele Amato

25/04/2017 15:35

PRESTITI INTER / Torna su Calciomercato.it la rubrica settimanale che offre una panoramica sui principali calciatori ceduti in prestito dall'Inter nelle ultime due sessioni, impegnati nello scorso weekend e all'inizio di questa settimana con la maglia del proprio attuale club. Le news Inter mettono in luce - in positivo - Stevan Jovetic e il solito Andrea Ranocchia, mentre in negativo Francesco Bardi.

Inter: Jovetic assist man, Bardi da rivedere

SERIE A

GIANLUCA CAPRARI (Pescara): fa quel che può nella sconfitta contro la Roma che condanna la squadra di Zeman alla Serie B.

ESTERO

ANDREA RANOCCHIA (Hull City): ancora una buona prestazione del centrale umbro. 90' da leader della difesa dell'Hull City che supera per 2-0 il Watford di Mazzarri tenendosi due punti sopra la zona retrocessione.

STEVAN JOVETIC (Siviglia): in campo fino a dieci minuti dal termine, è autore dell'assist a Ganso (che poi farà doppietta) per il momentaneo 1-0 sul Granada.

SERIE B

FRANCESCO BARDI (Frosinone): parziale responsabilità sul primo gol incassato dal Frosinone a Terni: il colpo di testa di Palombi, dalla punizione di Ledesma, va a insaccarsi sul palo di sua competenza. Commette in uscita, ma non poteva fare altrimenti, il fallo da rigore che poi sbaglierà Avenatti. Nessuna colpa sul 2-0 finale arrivato sempre da un colpo di testa di Palombi, il quale condanna i ciociari al secondo ko consecutivo.

ANDREA PALAZZI (Pro Vercelli): contro la Salernitana il centrocampista lascia il campo già al 4' per un problema muscolare.

GEORGE PUSCAS (Benevento): l'attaccante gioca gli ultimi dieci minuti del match contro il Vicenza che termina 0-0.

FRANCESC FORTE (Perugia): punta di diamante della squadra di Bucchi corsara a Novara grazie a Dezi.

NICCOLO' BELLONI (Avellino): l'esterno entra all'84' della sfida col Cesena finita 1-1.



GLI ALTRI: Miangue (Cagliari, in panchina), Dimarco (Empoli, in panchina), Longo (Girona, non convocato), Manaj (Pisa, in panchina), Camara (Brescia, in panchina), Gyamfi (Benevento, non convocato), Donkor (Cesena, non convocato), Di Gennaro (Ternana, in panchina), Della Giovanna (Ternana, non convocato).