Serie B, Salernitana-Bari 0-0: zona play-off vicina

25/04/2017 14:27

SERIE B SALERNITANA BARI / E' finita in parità la gara tra Salernitana e Bari per la 38a giornata di Serie B. Allo stadio 'Arechi', le due squadre, in cerca di tre punti per raggiungere la zona play-off, hanno dato vita a una gara equilibrata e terminata a reti inviolate. Nel pomeriggio si giocheranno le restanti partite.

Salernitana-Bari 0-0

CLASSIFICA: Spal 70, Verona 65, Frosinone 62, Cittadella 57, Perugia 56, Benevento 55, Spezia 54, Entella 51, Carpi 51, Bari 51, Salernitana 51, Novara 50, Pro Vercelli 46, Avellino 45, Cesena 43, Ascoli 41, Trapani 41, Vicenza 41, Brescia 39, Ternana 39, Pisa 32, Latina 31.

