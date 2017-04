DIRETTA - Serie B, 38a giornata: 131 gol per Cacia. Segui il LIVE

25/04/2017 15:00

SERIE B 38A GIORNATA SPAL FROSINONE / La serie B non si ferma e anche oggi si scende in campo. Dopo la sfida delle 12.30 tra Salernitana e Bari, conclusasi col risultato di 0-0, ben sei match nel pomeriggio. In vetta alla classifica il Frosinone sfiderà lo Spezia, mentre la SPAL accoglierà in casa il Cittadella.

Ecco tutti le sfide delle 15.00:

Frosinone-Spezia 0-0

SPAL-Cittadella 0-0

Pisa-Pro Vercelli 0-1: 14' Comi (Pr)

Brescia-Ternana 1-1: 4' Crociata (B), 8' Defendi (T)

Entella-Latina 0-0

Ascoli-Avellino 1-0: 24' Cacia (As)

CLASSIFICA: Spal 70, Verona 65, Frosinone 62, Cittadella 57, Perugia 56, Benevento 55, Spezia 54, Entella 51, Salernitana 51*, Bari 51*, Carpi 51, Novara 50* Pro Vercelli 46, Avellino 45, Cesena 43, Ascoli 41, Trapani 41, Vicenza 41*, Brescia 39, Ternana 39, Pisa 32, Latina 31.

* Una giornata in più

L.I.