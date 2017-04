Calciomercato Napoli, agente Conti: "Piace da sempre agli azzurri"

25/04/2017 13:53

CALCIOMERCATO NAPOLI CONTI / Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Andrea Conti, ha parlato del momeno del suo assistito: "E’ circolata una notizia falsa nata da un profilo social fasullo che non è di Andrea Conti secondo cui il ragazzo avrebbe attaccato De Laurentiis - spiega a 'Radio Crc' - Non capisco come si possa credere a certe cose. Non c'è stato bisogno di chiarire con il presidente, che è una persona troppo intelligente. Conti non piace a Sarri? Non mi risulta. La storia di Conti dice che ha sempre giocato in una difesa a quattro così come fa in Under 21. Questo è l’unico anno in cui sta giocando con la difesa a tre, ma il Napoli lo ha sempre apprezzato. Bisogna vedere se il Napoli ha la seria intenzione di prenderlo, la volontà del calciatore e la concorrenza delle altre squadre".

M.D.A.