Italia, Ventura sulla Spagna: "Ce li fumiamo"

25/04/2017 13:33

ITALIA VENTURA / Giampiero Ventura, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato del calcio italiano e delle prospettive future. L'allenatore è intervenuto oggi a 'Edicola Fiore': "Rapporti con Mancini? Buoni, è un amico. Modulo che uso? Il 4-2-4, ma non solo". Fiorello gli ha poi proposto una possibile formazione per il futuro della Nazionale (Buffon, Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Masina, Verratti, De Rossi, Insigne, Candreva, Belotti, Petagna) e Ventura ha spiegato: "Nove undicesimi di questi sono già con noi, gli altri arriveranno. I consigli? Ci sono abituato. Quando arrivo in aeroporto mi fermano uno a uno e io chiedo le formazioni a tutti. Quando parto ne ho già una trentina già pronte e preparate e vado via pulito. La Spagna? Ce li fumiamo".

M.D.A.