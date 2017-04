Calciomercato Napoli, Maggio 'highlander': pronta la riconferma

Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

25/04/2017 16:07

CALCIOMERCATO NAPOLI MAGGIO / Non c'è solo Marek Hamsik ad ergersi come simbolo del Napoli nell'organico azzurro, almeno stando alle statistiche relative alle presenze ed agli anni di militanza. Anche Christian Maggio in questo senso è stato capace di ritagliarsi un ruolo importante, alla luce di oltre 200 presenze vissute all'ombra del Vesuvio dal 2008 (anno in cui il suo acquisto diede grande risalto al calciomercato Napoli) ad oggi. Il laterale di Montecchio Maggiore risulta essere, al pari di Pepe Reina e degli altri senatori partenopei, un elemento molto importante in termini di spogliatoio e di coesione del gruppo, e mai ci sono stati episodi che abbiano fatto dubitare società e tifosi della sua professionalità. L'ultimo rinnovo di contratto ottenuto nel 2015 era stato proprio un premio per quanto fatto in tante stagioni vissute in maglia azzurra e nelle quali Christian Maggio si era distinto positivamente, specialmente nel periodo dei quattro anni con Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli.

Napoli, Maggio è un campione dello spogliatoio

Il suo procuratore, Massimo Briaschi, ha confermato che la parola fine al bel rapporto che dura tra Maggio ed il club di Aurelio De Laurentiis da quasi nove anni non finirà tanto presto: l'agente ha infatti lasciato intendere che l'attuale scadenza di contratto prevista per il 2018 potrebbe essere modificata e prolungata di un'altra stagione: "Due settimane fa mi sono incontrato con Cristiano Giuntoli, ed il direttore sportivo del Napoli ha ribadito l'intenzione da parte del club di non volersi privare di lui. Il discorso è stato rimandato al termine del campionato, allora decideremo tutti insieme". Semmai i cambiamenti di calciomercato alla corte di Sarri riguardano un altro elemento: sembra infatti scontata la cessione di Faouzi Ghoulam da parte del Napoli. Intanto, in ottica di equilibrio del gruppo, sarebbe una decisione saggia quella di riconfermare uno come Maggio, che un contributo piccolo ma significativo riesce sempre a darlo di anno in anno: fino ad ora sono 11 le presenze stagionale per l'ex Sampdoria, con 7 apparizioni in campionato, 3 in Coppa Italia ed una in Champions League.