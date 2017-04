Calciomercato Inter, Real Madrid pronto all'assalto per Mbappé

25/04/2017 13:00

CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID MBAPPE / Kylian Mbappe ha ammaliato gli osservatori europei. L'attaccante 18enne del Monaco, che a suon di gol ha portato i francesi in semifinale di Champions League, in Italia piace molto all'Inter, con la Juventus alla finestra. Come riporta 'L'Equipe', Florentino Perez, candidato per la rielezione come presidente del Real Madrid, potrebbe tentare un colpo ad effetto nel prossimo mercato estivo: i 'Blancos' non hanno paura di sborsare un centinaio di milioni di euro per battere la concorrenza e acquistare Mbappé.

M.D.A.