Juventus, Barzagli: "Mandzukic ha grande cuore. Sull'addio di Vidal e Pogba..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

25/04/2017 13:24

JUVENTUS BARZAGLI ALLEGRI POGBA VIDAL / La Juventus si prepara alla vittoria del suo ennesimo scudetto, a conferma del proprio strapotere in serie A. Conquistata inoltre la finale di Coppa Italia, che disputerà contro la Lazio, mentre in Champions il sogno continua, con il Monaco che rappresenta l'unico ostacolo per la notte di Cardiff.

Intevistato da 'Tuttosport', Barzagli, uno degli uomini chiave di Allegri, ha detto la sua sulle ultime news Juventus, dalla propria posizione in campo agli ex Vidal e Pogba. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Allegri è un parac..o (ride ndr). A volte mi dice che giochiamo a tre, poi mi schiera come terzino. A 36 anni inizi a pensare alle cose, quindi è normale che ti vada bene tutto. So cosa posso dare in fase difensiva, penso molto, e cosa in fase offensiva, credo poco. La Juventus può permettersi un terzino non di spinta come me".

GRANDE VOGLIA - "Per me vale ancora tutto, arrabbiarsi dentro di me se non gioco, allenarsi al massimo. Se perdo queste cose, tanto varrebbe smettere. Per arrivare a quasi 36 anni con questa Juventus devi spingere, devi correre ed essere al massimo. Io faccio questo, cercando i miei stimoli. Non so cosa sia l'appagamento".

Juventus, da Vidal e Pogba alla Champions: i retroscena di Barzagli

Nel corso degli anni le news Juventus non sono state altro che positive, con il club che ha creato un gruppo vincente, raggiungendo nel 2015 la finale di Champions League e in questa stagione, con scudetto e Coppa Italia alla portata, intende riprovarci. Con una rosa più forte rispetto agli scorsi anni, i tifosi non possono non pensare a quanto alto sarebbe ora il livello del gruppo bianconero con Vidal e Pogba. I due hanno scelto altre strade, Bayern Monaco e Manchester United, e questo è il pensiero di Barzagli in merito: "Si tratta di scelte. Nessuno può sapere che, un anno dopo che sei andato via, la squadra va in semifinale di Champions League. Prima della gara con il Genoa ho visto Pogba in videochiamata. Da un lato sarà contento, anche se ovviamente avrebbe voluto esserci. Ora tifa per noi, perché chi passa da questo gruppo, lo porta nel cuore. Qui non ci sono prime donne".

DIFESA - "Negli ultimi 6 anni siamo di certo stati la difesa migliore, perché lo dicono i dati. Si può parlare di uno dei migliori reparti. Non parlo di singoli".

MANDZUKIC - "Lo avevamo affrontato al Bayern e pressava tutti. Da qui però a vederlo fare l'esterno a tutto campo, non ce l'aspettavamo. Ha un grande cuore".