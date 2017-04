Juventus, da Bonucci a Dani Alves: i goleador della difesa di Allegri

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

JUVENTUS BONUCCI DIFENSORI GOLEADOR - La difesa è il miglior… attacco. Tutti conosciamo le virtù difensive della retroguardia della Juventus, celebrata da tutta Europa dopo aver disinnescato nei 180' dei quarti di Champions League la forza d'urto del tridente del Barcellona, guidato da Leo Messi. Un 'bunker' che fa le fortune di Massimiliano Allegri sia in Italia che in campo europeo, con la formazione campione d'Italia che fuori dai confini nazionali ha visto Buffon battuto in Champions solo due volte in dieci incontri. In tutto questo per le news Juventus salta meno all'occhio un'altra qualità dei difensori bianconeri, certamente non meno importante però nell'economia dei risultati della corazzata di Allegri: il peso offensivo che finora hanno portato alla causa giocatori come Bonucci e Chiellini, tra gli altri, a disposizione del mister toscano.

Juventus, da Chiellini a... Caldara: quanti 'bomber' nella difesa bianconera!

I 'cavalieri' a difesa della porta di Buffon hanno infatti messo a segno complessivamente 18 reti in stagione, dietro solamente al Real Madrid (22) nella speciale classifica dei migliori campionati d'Europa. Gli alfieri del reparto arretrato juventino non si limitano soltanto a proteggere il proprio capitano, ma spesso e volentieri sono fondamentali anche nell'altra area di rigore con le loro sortite nei sedici metri avversari. I 'bomber' di Allegri in questo caso si chiamano Bonucci e Chiellini, già a quota 4 in tutte le competizioni: i due senatori non hanno lesinato firme importanti e decisive come successo all'ex Bari con Napoli in campionato e Siviglia in Champions. Come dimenticare invece il sigillo del 'Dottore' in Economia nella sfida dello 'Stadium' contro il Barça.



Scorrendo la lista, con 3 centri troviamo il baby Rugani e il più stagionato Dani Alves. Alex Sandro ha timbrato invece 2 volte il tabellino dei marcatori, con Lichtsteiner e Benatia, per finire, che hanno una rete a testa. Gli unici a non essere andati a segno restano Barzagli e Asamoah, con il ghanese riciclato terzino a sinistra dopo l'addio nella finestra invernale di Evra. Ma per Allegri le buone notizie in termini di prolificità difensiva non si fermano tra le mura di Vinovo: Mattia Caldara - ultimo colpo sul calciomercato della dirigenza di Corso Galileo Ferraris e che sbarcherà a Torino nell'estate 2018 dall'Atalanta - è il capocannoniere dei difensori di Serie A con 7 gol, dietro solo a Sergio Ramos (10) prendendo in considerazione le maggiori leghe europee. Presente e futuro: la difesa della 'Vecchia Signora' va anche all'attacco.