Calciomercato Napoli, pronta l'alternativa a Mertens

25/04/2017 12:32

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS SCHICK / Risolta la questione Insigne, il Napoli è al lavoro per blindare altri talenti presenti in rosa. Dries Mertens attende da tempo sviluppi decisivi nella sua trattativa con De Laurentiis per il prolungamento del contratto che attualmente scade nel 2018. Al centro di svariate voci di calciomercato, il talento belga nei mesi scorsi sembrava più vicino all'addio date alcune questioni familiari e l'accordo economico non trovato con la società. Tuttavia, proprio alla vigilia di Pasqua, la presenza dei suoi agenti prima a Castel Volturno e poi al 'San Paolo' per il match con l'Udinese ha portato a significativi passi in avanti verso il prolungamento.

Mertens, in caso di firma, guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione fino al 2021. Il Napoli avrebbe pensato anche a un'offerta alla moglie, tra le cause del ritardo nell'accordo, come confermato dal presidente: "I contratti sono contratti e li so fare. Nel calcio c'è tanta approssimazione. Dire 'io vado e mi prendo Mertens, Insigne o Sarri', chi vivrà, vedrà. Lorenzo vale la pena trattenerlo, per altri uno invece se ne fa una ragione. Non sto parlando di Mertens, che ha una situazione familiare da chiarire. Ha segnato grazie a Sarri e magari altrove fa solo dieci gol. Ne stiamo parlando". Nell'eventualità di un mancato accordo, il calciomercato Napoli starebbe già valutando l'alternativa a Mertens.

Calciomercato Napoli, Schick alternativa a Mertens

Patrik Schick è tra le giovani sorprese di questa Serie A. L'attaccante classe '96 della Sampdoria, che in campionato ha già segnato dieci gol, è stato accostato con insistenza a diverse 'big' italiane (Juventus su tutte) ed europee. Come riporta il 'Corriere dello Sport', Cristiano Giuntoli, che lo ha fatto osservare dal vivo ripetutamente, lo sta valutando come eventuale colpo in caso di addio di Dries Mertens. Schick è una prima punta moderna, capace di rendersi utile anche in fase di non possesso palla. Il Napoli spera nel rinnovo dell'attaccante belga, ma in caso di separazione ha già le idee chiare.

M.D.A.