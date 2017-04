Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi: c'è ottimismo per il rinnovo

25/04/2017 11:55

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI / In casa Fiorentina c'è ottimismo per quanto riguarda il rinnovo e di riflesso la permanenza di Federico Bernardeschi. Lo riporta 'La Nazionale'. Secondo il quotidiano di Firenze il club dei Della Valle ha messo sul piatto 2 milioni e mezzo a stagione più la fascia da capitano per strappare il sì del fantasista 23enne. Una proposta importante a cui lo stesso classe '94 potrebbe aggiungere una riflessione di natura tecnica in favore di una sua conferma in viola. Andando in un'altra squadra - in Italia piace a Inter e Juventus, mentre all'estero è nel mirino del Chelsea di Conte - rischierebbe di non giocare con regolarità mettendo a forte rischio la sua presenza al Mondiale in Russia. Decisive le prossime settimane.

R.A.