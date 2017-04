Calciomercato Inter, ESCLUSIVO agente Pinamonti: "Ha tanti estimatori ma è legato ai nerazzurri"

ESCLUSIVO

Raffaele Amato

25/04/2017 12:30

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO PINAMONTI / La profonda crisi, il ritiro prolungato fino alla gara col Napoli e il nuovo assalto di Suning a Simeone. L'Inter è da sempre condannata a far parlare di sé oltre il dovuto. Ai tre per così dire temi citati poc'anzi bisogna ovviamente aggiungere il capitolo mercato attinente ai giocatori. Un tema attualissimo proprio in previsione dell'ennesima (mezza) rivoluzione tecnica che dovrebbe avvenire nella prossima estate. Tanti i calciatori a rischio cessione a titolo definitivo, perché hanno deluso o perché non rientrano nei piani futuri (o per entrambi i motivi). Nell'elenco che comprenderebbe addirittura 10-12 nomi non c'è però sicuramente Andrea Pinamonti.

Calciomercato Inter, agente Pinamonti: "Rinnovo? Tanti estimatori, ma priorità ai nerazzurri"

Suning punta molto sul talento della Primavera, che diventerà maggiorenne il prossimo 19 maggio e che quest'anno ha già debuttato sia in Europa League che in Serie A. La trattativa per il rinnovo del suo contratto, il primo da professionista, è cominciata da tempo eppure non è ancora arrivata la fatidica fumata bianca.

Per provare a saperne di più, la redazione di Calciomercato.it ha contattato il suo agente Tullio Tinti: "Oltre al rinnovo stiamo discutendo con la società nerazzurra anche del progetto tecnico - le sue parole in esclusiva alla nostra redazione - Andrea è molto considerato nel panorama calcistico italiano ed europeo e di conseguenza ha tantissimi estimatori (dalla Juventus fino alle big inglesi, ndr), tuttavia il suo attaccamento all'Inter inciderà molto nella scelta". Secondo i rumors sul calciomercato Inter, Pinamonti molto probabilmente firmerà fino a giugno 2022, a fronte di un ingaggio vicino al milione di euro. L'anno prossimo potrebbe essere prestato a qualche club di massima serie, così da garantirgli un certo minutaggio. Non è però da escludere che possa essere inserito stabilmente in prima squadra, provando a dargli la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante in stagione.