Calciomercato Milan, papà Suso allo scoperto: "Rinnovo probabile". Ecco le cifre

CALCIOMERCATO MILAN RINNOVO SUSO / Non solo Donnarumma. Il nuovo Milan è al lavoro anche per blindare Suso. A differenza del portiere, il cui prolungamento è 'ostacolato' da Mino Raiola, il 23enne esterno spagnolo - punto fermo della squadra di Montella - potrebbe prolungare già nelle prossime settimane fino al 2021 (l'attuale contratto scade nel 2019, ndr), vedendosi triplicare o quasi lo stipendio passando da 1 a 3 milioni di euro bonus compresi. La trattativa, stando alle dichiarazioni rilasciate dal papà Jésus alla 'Gazzetta dello Sport', è a buon punto: "Non c'è niente di ufficiale in questo momento. Posso però dire che le cose stanno andando abbastanza bene, e che il rinnovo si possa considerare probabile. In questo momento stiamo aspettando la società".

