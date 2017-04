Milan, da Ely a Mastour: il weekend dei giocatori in prestito

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

25/04/2017 10:55

MILAN ELY MASTOUR PRESTITO / Non è stato un weekend felice per il Milan, considerando la sconfitta subita a San Siro contro l'Empoli e le vittorie di Lazio e Atalanta, che hanno allungato in classifica. Un passo falso inaspettato per i rossoneri di Vincenzo Montella, forse ancora troppo euforici per il derby pareggiato all'ultimo secondo. E intanto nel fine settimana sono scesi in campo anche giocatori che nelle ultime sessioni di calciomercato sono stati mandati in prestito in altre squadre. Qualcuno in Italia ed altri all'estero. Scopriamo com'è andato il loro weekend.

Milan, weekend dei rossoneri in prestito

GABRIEL VASCONCELOS FERREIRA (Cagliari): nella sconfitta per 2-1 a Udine colleziona la sesta panchina consecutiva. Mister Massimo Rastelli continua a preferirgli il connazionale Rafael e così dovrebbe essere fino a fine stagione, salvo sorprese.

JOSE' MAURI (Empoli): dopo tre panchine di fila, Giovanni Martusciello torna a dargli una maglia da titolare e lo fa proprio nel match di San Siro vinto 2-1 dai toscani. Prova sufficiente quella del centrocampista italo-argentino, che cerca di dare sostanza in mediana.

DIEGO LOPEZ (Espanyol): ancora titolare, ma questa volta Antoine Griezmann lo beffa sul primo palo e regala la vittoria 1-0 all'Atletico Madrid a Barcellona. L'esperto portiere non è esente da colpe nella rete del forte attaccante francese. Ad ogni modo, l'Espanyol vorrebbe acquistarlo a fine stagione, stando alle news Milan circolate nelle ultime settimane.

RODRIGO ELY (Alaves): in campo per 75 minuti nel pareggio 1-1 in trasferta contro il Las Palmas di Kevin-Prince Boateng (gol per lui). E' entrato al 15' a causa dell'infortunio di Victor Laguardia. Discreta prova dell'italo-brasiliano, che è arrivato a 518 minuti collezionati e sicuramente l'esperienza nella Liga lo sta aiutando.

HACHIM MASTOUR (Pec Zwolle): ancora non convocato per la partita casalinga persa contro l'Heracles Almelo. Nelle ultime sette giornata non è stato convocato per cinque volte e nelle altre due occasioni è rimasto in panchina. L'ultima sua apparizione in campo è del 10 aprile con la formazione Under 21. Invece con la prima squadra non si vede dal 15 gennaio.

JHERSON VERGARA (Arsenal Tula): titolare, gioca 85 minuti nella sconfitta per 2-0 sul campo del Krasnodar. La squadra è penultima e dunque in piena zona retrocessione.

STEFAN SIMIC (Mouscron): in campo dall'inizio nella clamorosa sconfitta per 6-0 in casa del Genk nel playoff del campionato belga. Disastrosa la prova di tutta la squadra, come si evince dal risultato.

GIACOMO BERETTA (Carpi): nel k.o. per 4-1 contro il Cittadella viene mandato dentro a 15 minuti dalla fine (sul 3-1), ma non riesce a incidere.

ANDREJ MODIC (Brescia): stagione da dimenticare per il centrocampista bosniaco, ancora non convocato per il pareggio esterno 0-0 contro l'Ascoli. Non vede il campo dal 24 febbraio e nelle ultime dieci giornate ha avuto cinque non convocazioni e altrettante panchine senza entrare.

DAVIDE DI MOLFETTA (Prato): titolare e in campo per tutta la partita nella vittoria nel derby contro l'Arezzo per 2-1 in trasferta. Da esterno destro offenivo crea pericoli agli aretini. Deve diventare un po' più concreto in fase finalizzativa.