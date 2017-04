Calciomercato Juventus, Tolisso-Carvalho: è ballottaggio a centrocampo

25/04/2017 10:29

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO CARVALHO / Caccia aperta al nuovo mediano per il calciomercato Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un nome di livello internazionale per rinforzare il reparto centrale, soprattutto visti i dubbi sulla permanenza di Sami Khedira che è attratto dalle sirene della MLS. L'obiettivo numero uno resta Corentin Tolisso, gioiello del Lione che la 'Vecchia Signora' avrebbe prelevato già a gennaio. Il problema resta la valutazione del cartellino, non inferiore ai 40 milioni di euro e destinata a salire ulteriormente vista la grande stagione del francese. Così i dirigenti juventini si muovono anche su altri fronti e come rivelato dal lusitano 'A Bola' sta monitorando con attenzione William Carvalho, classe '92 dello Sporting CP nel mirino pure del Manchester City. Per il portoghese servirebbero circa 30 milioni di euro.



L.P.