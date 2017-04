Calciomercato Milan, Galli: "Donnarumma? Per 150 milioni lo darei via"

25/04/2017 10:15

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Alla 'Gazzetta dello Sport' Giovanni Galli ha criticato (ma senza nominarlo, ndr) Mino Raiola che sta ostacolando o comunque rimandando il rinnovo di Donnarumma con il Milan: "Gigio è un fuoriclasse ma ha solo 18 anni. Se è consapevole dei propri mezzi non ha nulla da temere: vincerà tantissimo e guadagnerà altrettanto nel corso della sua carriera. Serve solo un po’ di pazienza. I problemi non esistono, ha già una carriera da 9 zeri in tasca, la questione è se farla diventare da 10 o meno e non mi sembra una gran questione. Magari è il problema di chi sta dietro di lui e che pretende assegni anche più consistenti".

In conclusione l'ex portiere rossonero dà un 'consiglio' alla nuova società che di sicuro non farà piacere ai tifosi: "2 milioni di ingaggio, 2 e mezzo, mi sembrano già tanti, tantissimi. Vanno più che bene. Se poi ci sono offerte che si spingono oltre, molto oltre, allora dico che non è normale, che non esiste. Se davvero trova chi gli offre sette milioni allora mi rivolgo al Milan. Caro Milan, con cifre così ti dico: chiedi 150 milioni e fallo andare".

R.A.