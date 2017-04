Napoli, quattro punti dalla Roma: impresa Champions quasi (im)possibile

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

25/04/2017 14:00

NAPOLI ROMA SERIE A / Con il pareggio per 2-2 in casa del Sassuolo e la vittoria per 4-1 della Roma contro il Pescara, il Napoli si ritrova nuovamente distante 4 punti dal secondo posto occupato dai giallorossi. La seconda piazza non vale solamente l'accesso diretto alla prossima Champions Leauge, ma anche una grossa fetta di calciomercato, visti gli introiti che porta nelle casse di chi la raggiunge. A cinque giornate dal termine l'impresa sembra difficilissima, considerando anche il vantaggio della squadra capitolina negli scontri diretti, ma gli azzurri potrebbero ricavare dei favori dal calendario.

Napoli, il calendario comparato con la Roma per il secondo posto

Ad un primo approccio la Roma sembrerebbe avvantaggiata. Nelle cinque partite rimaste infatti i giallorossi giocheranno in tre occasioni tra le mura domestiche dello Stadio Olimpico, mentre gli azzurri saranno impegnati in altrettante occasioni lontano dal San Paolo. Seguendo le news Napoli e mettendo a confronto i calendari delle due squadre, le prossime tre giornate potrebbero risultare decisive per la corsa alla seconda piazza. La squadra di Luciano Spalletti giocherà nell'ordine contro la Lazio, nel derby capitolino che regala sempre risultati inaspettati, il Milan in trasferta, con i rossoneri in piena lotta Europa League, e la Juventus, che potrebbe chiudere il discorso scudetto proprio in terra romana.



In queste tre giornate invece la squadra di Maurizio Sarri dovrebbe avere grosse difficoltà solo nel prossimo impegno in casa dell'Inter. Superato lo scoglio nerazzurro, gli azzurri giocheranno in casa contro il Cagliari e in trasferta con il Torino ovvero due compagini che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Terminato questo trittico, la maratona al secondo posto potrebbe essersi riaperta e da lì poi mancheranno due partite al termine della Serie A: Chievo (trasferta) e Genoa (casa) per la Roma, Fiorentina (al San Paolo) e Sampdoria (a Marassi) per il Napoli. La staffetta non ha ancora un vincitore, entrambe le squadre sono ancora in gara per conquistare la vittoria, ed anzi entra proprio adesso nel vivo della competizione.