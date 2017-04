25/04/2017 09:48

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Niente Serie A, niente Juventus. A lungo accostato anche ai bianconeri, Alarcon Isco è pronto a legarsi al Real Madrid fino al 2022. Come riferisce lo spagnolo 'Marca' nella sua edizione online, infatti, le parti avrebbero raggiunto un accordo totale nell'ultimo vertice andato in scena la settimana scorsa. Per l'ex Malaga pronto un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione.

L.P.